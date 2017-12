Cúpula peronista se reúne no Congresso argentino Os 14 governadores peronistas, legisladores e dirigentes deste partido realizam várias reuniões em diversas salas do Congresso, para unificar a posição que vão adotar sobre o futuro institucional do país. Segundo o jornal argentino El Clarín, a reunião de cúpula do peronismo busca definir a extensão do mandato que terá o próximo presidente da Argentina. As posturas que se debatem são: convocar eleições antecipadas ou que a Assembléia Legislativa seja responsável por designar o sucessor de Fernando de la Rúa. Las posições internas devem definir-se até este sábado às 19 horas, quando a Assembléia Legislativa entrar em sessão novamente. Em uma das reuniões participam os governadores Carlos Ruckauf (Buenos Aires), Carlos Reutemann (Santa Fé) e José Manuel de la Sota (Córdoba) e el senador Eduardo Duhalde. Em outra sala, os representantes das províncias pequenas realizam consultas em separado com colegas de outros partidos para estabelecer uma aliança. O debate é seguido de perto pelo ex-presidente espanhol Felipe González. Leia o especial