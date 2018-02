Cúpula UE-América Latina é marcada por atrito em torno das Farc A crise diplomática surgida entre a Colômbia, o Equador e a Venezuela ameaçava na sexta-feira tomar conta da cúpula de líderes da América Latina, do Caribe e da União Européia (UE), cuja agenda oficial prevê discussões sobre o combate à pobreza, às mudanças climáticas e à crise alimentar. Os atritos entre os três países tornaram-se mais agudos na quinta-feira, pouco depois de a Interpol ter dito serem autênticos arquivos achados nos computadores de um líder da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Segundo o governo colombiano, esses documentos apontam para os laços existentes entre a Venezuela, o Equador e o grupo armado. À crise diplomática somaram-se as desavenças manifestadas pelos líderes da América Latina e da Europa a respeito de como fazer avançar um pacto mundial de livre comércio, atravancado devido à recusa de alguns países sul-americanos em abrir seus mercados e à recusa de países do velho continente em cortarem subsídios agrícolas. O país anfitrião da cúpula, Peru, pediu aos governantes europeus para que destravem e agilizem o acordo, recebendo como resposta várias declarações de intenção mas nenhuma solução concreta. Nesse contexto de desavença, observadores manifestaram pessimismo a respeito da possibilidade da cúpula ter êxito. O encontro reúne mais de 45 presidentes e chefes de Estado dos dois continentes. "Nosso apelo, na qualidade de anfitriões momentâneos, é para que nossa discussão de hoje concentre-se nos pontos que nos unem, os quais são vários e com os quais podemos beneficiar em muito nossos povos, em vez de nos determos naquilo que nos desune e que, por enquanto, nos divide", afirmou o presidente do Peru, Alan García, ao abrir a cúpula. Como prova do ambiente carregado, logo que chegou a Lima, por volta da meia-noite de quinta-feira, o presidente do Equador, Rafael Correa, acusou a Colômbia de realizar uma "campanha de difamação" contra ele. Poucas horas antes, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, de esquerda, havia anunciado que "reconsiderava seriamente" as relações diplomáticas com o governo colombiano. Ao mesmo tempo, o dirigente negou que mantenha relações com as Farc e acusou os EUA de alimentar a crise. O governo equatoriano rompeu seus laços diplomáticos com a Colômbia no começo de março como forma de protesto devido à violação de seu território por forças militares colombianas, que bombardearam um acampamento ilegal das Farc situado do outro lado da fronteira entre os dois países. Na ação, foi morto Raúl Reyes, um dos líderes da guerrilha. Correa, Chávez -- que ficou do lado do Equador no conflito -- e o presidente colombiano, Alvaro Uribe, um político conservador, se encontraram pessoalmente na cúpula de Lima pela segunda vez desde o início do conflito. De toda forma, não se prevê uma reunião entre os três e nem encontros bilaterais, apesar de outros líderes da região terem aproveitado a oportunidade para tentar patrocinar uma aproximação recíproca. A Colômbia vem alardeando que os arquivos encontrados nos computadores existentes no acampamento das Farc contêm provas indicando que a Venezuela e o Equador apoiaram as Farc economicamente. A Interpol afirmou que os arquivos são autênticos, mas não se manifestou a respeito do conteúdo deles. Para Uribe, isso mostra que as autoridades de seu país agiram com honestidade e transparência no caso. Correa e Chávez contestaram a validade das declarações da polícia internacional.