Curdistão iraquiano pede diálogo O governo autônomo do Curdistão iraquiano pediu ontem aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que renunciem a luta armada e tentem defender suas reivindicações de outra maneira. Em nota divulgada na internet, o governo e os partidos políticos da região pedem ao PKK que abandone a violência e a luta armada como modo de atuah e resolva os problemas atuais por meio de métodos políticos e diplomáticos. O documento também pede que os militantes mantenham o cessar-fogo declarado no começo da semana. Além disso, o comunicado rejeita o uso do território iraquiano, incluindo a região do Curdistão, como base para ameaçar a segurança dos países vizinhos.