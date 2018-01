Curdo acusa facção rival pelo caos pelo norte do Iraque Num possível sinal de perigo à unidade curda, o líder do Partido Democrático do Curdistão (PDK), Massoud Barzani, acusou uma outra facção de disseminar saques e caos pelas cidades do norte do país, ao entrar no centro petrolífero de Kirkuk em violação a um acordo militar negociado pelos Estados Unidos. Barzani acusou a União Patriótica do Curdistão (UPK) de romper um pacto com os EUA com o objetivo de evitar uma ação curda em grande escala em Kirkuk. Pelo acordo, deveria ocorrer uma operação menor, liderada por soldados americanos. No entanto, denunciou Barzani, os combatentes da UPK aproveitaram-se do colapso das defesas iraquianas na quinta-feira e invadiram a cidade, segundo maior pólo de produção de petróleo do Iraque. Segundo Barzani, a ofensiva - que não pôde ser contida por equipes das Forças Especiais dos Estados Unidos - deixou Kirkuk num "vácuo de segurança" que causou uma série de saques e aumentou a tensão entre os três principais grupos étnicos da cidade: curdos, árabes e turcomanos. A Turquia ameaçou enviar soldados ao norte do Iraque se os milicianos curdos não cumprirem suas promessas de retirada. A dura reprimenda de Barzani elevou a tensão interna entre alguns dos principais aliados de Washington contra o regime de Saddam Hussein: os curdos. O momento não poderia ser mais sensível, pois os grupos de oposição a Saddam começam a implementar importantes passos na direção do estabelecimento de um sistema democrático do Iraque. "O que aconteceu foi a violação de um acordo", disse Barzani a um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros. "Definitivamente, havia uma decisão de não entrar em Kirkuk com uma força muito grande." Líderes da UPK não foram imediatamente encontrados para comentar o assunto. Veja o especial :