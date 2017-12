Curdos ameaçam romper com o governo do Iraque Partidos curdos ameaçaram romper com o governo provisório do Iraque, se os xiitas amealharem muita influência. Os curdos, uma minoria étnica concentrada no norte do país, temem que a maioria xiita domine o Iraque, depois que a Constituição provisória iraquiana - que determina direitos dos curdos - deixou de ser citada na resolução da ONU que disciplina a transição de poder. O mais importante líder xiita do Iraque, grão-aiatolá Ali al-Husseini al-Sistani, rejeitou menções à Constituição na resolução. Os xiitas se opõem a partes da Carta que dão aos curdos poder de veto sobrea Constituição definitiva, que deve ser elaborada no próximo ano. A resolução da ONU, aprovada por unanimidade no Conselho de Segurança, afirma o apoio internacional ao governo provisório do Iraque. Os dois principais partidos curdos - O Partido Democrático do Curdistão e a União Patriótica do Curdistão - se reuniram para definir uma resposta à ausência de menções à Constituição no texto votado na ONU. A Carta, adotada em março, afirma o princípio do federalismo. Os curdos agora temem que o documento seja ignorado assim que a ocupação terminar e os líderes religiosos xiitas ganhem ascendência.