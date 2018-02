Curdos capturam posto fronteiriço na Síria

Segundo a organização, os curdos conquistaram o posto de Yaaroubiyeh, no nordeste da Síria, após combaterem vários grupos jihadistas que atuavam no local, incluindo facções ligadas à Al-Qaeda, como a Frente Al-Nusra e o Estado Islâmico no Iraque e do Levante.

A captura do posto ocorreu horas depois de a TV síria noticiar que o líder da Frente Al-Nusra, Abu Mohammad al-Golani havia sido morto. Segundo a notícia, ainda não confirmada, Al-Golani foi morto na província costeira de Latakia.

Conflitos entre combatentes curdos e jihadistas na região norte da Síria deixaram centenas de mortos nos últimos meses. Fonte: Associated Press.