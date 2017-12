Curdos cercam cidade de Suluk e centenas de refugiados seguem para a Turquia

Centenas de refugiados sírios atravessaram a fronteira com a Turquia neste sábado pela cidade de Akcakale, fugindo dos intensos combates das forças curdas contra o Estado Islâmico, que fecharam a cidade de Suluk, tomada pelo grupo extremista e próxima de Tal Abyad.

Cerca de 13 mil refugiados já atravessaram a fronteira para a Turquia nos últimos 10 dias, de acordo com o governo turco.

Em comunicado, um dos principais grupos de combate turco sírio, conhecido como YPG, informou que seus combatentes cercaram a cidade de Suluk, tomada pelo Estado Islâmico, a poucos quilômetros a sudoeste da cidade de Tal Abyad.

Segundo eles, o grupo extremista "perdeu o controle" de Suluk e as forças curdas estão avançando para Tal Abyad. Eles também informaram que a estrada que liga Tal Abyad até Raqqa está sob o controle do grupo YPG. Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, disse que os curdos estão a menos de 10 quilômetros de distância de Tal Abyad.

A cidade é um importante canal para o comércio do grupo extremista, pelo qual realiza o contrabando e vende petróleo no mercado negro. Tal Abyad também é um elo importante entre a Turquia e a cidade síria do norte de Raqqa, a capital do califado. Fonte: Associated Press