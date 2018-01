Curdos desalojam 2 mil famílias árabes no Iraque Aproximadamente duas mil famílias árabes foram desalojadas nos últimos dias de suas casas na cidade de Daguk, 27 quilômetros ao sul de Kirkuk, norte do Iraque, por milícias ligadas à União Patriótica do Curdistão (UPK), grupo aliado dos Estados Unidos, informaram jornais da França e da Turquia. Segundo o jornal turco Hurriyet, os "peshmerga" garantiram que as casas pertenciam a moradores curdos antes que famílias árabes fossem assentadas na região durante os últimos 20 anos. A informação também foi divulgada pelo diário francês Le Figaro. Segundo eles, milhares de árabes foram assentados no norte do Iraque em linha com a "política de arabização" da região implementada por Saddam Hussein. Episódios similares ocorreram em outros povoados da província de Kirkuk e nos bairros periféricos da cidade de mesmo nome. Os árabes da região são minoria em comparação com os curdos e turcomanos. Veja o especial :