Curdos devem atacar cidade rica em petróleo Forças curdas iraquianas começaram a concentrar-se no extremo sul de sua região autônoma no norte do Iraque, numa posição que lhes permite lançar um ataque contra a cidade de Khaneqin, rica em petróleo, informaram hoje fontes à Associated Press. Em poucas semanas, o total de combatentes curdos na área subiu de 400 para pelo menos 1.500 e deve aumentar para 3 mil nos próximos dias, disse um líder político e militar curdo, Mola Bakhtiyar. "Estamos prontos para tomar Khaneqin com nosso sangue", emendou o combatente curdo Qarib Abdullah, que perdeu seu irmão na fracassada revolta de 1991 contra o governo de Saddam Hussein. Veja o especial :