Curdos dizem cercar Kirkuk e Khanaqin Forças curdas disseram que ocuparam a cidade de Khanaqin, ao norte do Iraque, e que cercaram a cidade petrolífera de Kirkuk. As tropas norte-americanas dirigem-se de Bagdá para o norte de país. Tanques e blindados avançaram até Arbil, que está a cerca de 80 quilômetros de Kirkuk e de Mosul - terceira principal cidade do Iraque. Durante a madrugada, a aviação bombardeou Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, a 175 quilômetros ao norte da capital. As tropas preparam-se para o enfrentamento por terra. Até agora, 102 soldados norte-americanos e 30 britânicos morreram. Dados preliminares de organizações humanitárias dizem que entre civis, os mortos podem chegar a 10 mil.