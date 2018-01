Curdos entram em Mosul sem resistência As forças curdas assumiram, aparentemente sem resistência, o centro da cidade de Mosul, no norte do Iraque, na manhã desta sexta-feira. Segundo testemunhas, a resistência iraquiana foi vista deixando a cidade. A CNN informou que o chefe da 5ª Corporação do Exército Iraquiano asssinou uma carta informal de rendição, citando declaração de um comandante militar dos Estados Unidos. Moradores de Mosul agitaram bandeiras do Partido Democrático Curdo assim que avistaram as forças curdas. Como aconteceu em Bagdá, vários edifícios do governo iraquianos estão sendo saqueados. Mosul fica a 80 km ao oeste de Arbil, a maior cidade curda do Iraque. Ontem, líderes curdos afirmaram que forças iraquianas pró-Saddam queriam negociar uma rendição em troca de anistia e do fim dos bombardeios da coalizão. Tropas norte-americanas não foram encontradas em Mosul, mas os curdos disseram que há ?alguns? soldados da coalizão na cidade. Veja o especial :