Curdos já ocupam Kirkuk, diz a BBC Forças curdas, com apoio dos Estados Unidos, já ocuparam o centro de Kirkuk, no norte do Iraque, um dia depois da queda do governo iraquiano em Bagdá. Prédios públicos foram incendiados e estátuas de Saddam Hussein, derrubadas, repetindo as cenas da véspera na Bagdá. A Turquia - país que se opõe autodeterminação curda - expressou preocupação e está enviando observadores militares a Kirkuk. A correspondente da BBC Dumeetha Luthra, em Kirkuk, disse que ainda há bolsões de resistência, mas que o Exército regular iraquiano parece ter fugido da cidade, que controla os campos de petróleo no norte do Iraque. Os curdos entraram num frenesi de saques pela cidade, disse a jornalista. As informações são do site da BBC. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui. Veja o especial :