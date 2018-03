Curdos protestam contra decisão turca Milhares de curdos fizeram ontem uma manifestação no norte do Iraque em protesto contra a decisão do Parlamento turco de autorizar incursões militares no país. O objetivo da Turquia é acabar com ataques de militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que se escondem no Iraque depois de ataques contra turcos.