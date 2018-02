Curdos retomam duas cidades ao norte do Iraque

De acordo com o general Shirko Fatih, os militares curdos conseguiram expulsar dos vilarejos Makhmour e al-Gweir os militantes do grupo do Estado Islâmico.

Os Estados Unidos anunciaram uma quarta rodada de bombardeios aéreos contra os militantes. Durante uma visita a Bagdá, o ministro do Exterior da França disse que Paris vai enviar "muitas toneladas" de ajuda para centenas de milhares de pessoas desalojadas e pediu aos líderes em Bagdá que se unam contra militantes sunitas. Fonte: Associated Press.