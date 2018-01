Curdos tomam cidade no norte do Iraque Combatentes curdos disseram hoje ter tomado a cidade de Ain Sifini, no norte do Iraque, após uma dura batalha contra as forças iraquianas. Babekir Zebari, comandante do grupo do grupo de combatentes, afirmou que um curdo morreu e outro está ferido nos combates para tomar a cidade que está a 45 quilômetros ao nordeste de Mosul, principal cidade no norte do Iraque. ?Entramos em Ain Sinfini às 7 horas da manhã (hora local) e depóis de duas horas de combate conseguimos o controle da situação?, disse. Veja o especial :