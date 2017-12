Curto-circuito pode ter causado incêndio em trem egípcio Um curto-circuito pode ter causado o incêndio do trem egípcio em que morreram cerca de 400 pessoas, na quarta-feira passada. Foi descartada a hipótese inicial de explosão do botijão de gás do fogareiro de um dos viajantes. Os vagões não tinham alarme contra incêndio, saídas de emergência e extintores. O trem fazia o trajeto de 750 km entre o Cairo e Luxor.