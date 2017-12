Custódia de Saddam será entregue na semana que vem Funcionários da coalizão ocidental e o governo iraquiano fecharam um acordo para a entrega da custódia do ex-ditador Saddam Hussein em uma semana, informou uma fonte da autoridade de ocupação nesta segunda-feira. O funcionário, que pediu para não ser identificado, fez a declaração à agência de notícias Associated Press duas horas depois de os EUA terem entregue a soberania do Iraque ao governo interino. O dirigente deposto, entretanto, deverá continuar em poder das tropas norte-americanas porque o Iraque não tem as normas de segurança necessárias para mantê-lo preso, disse uma outra fonte dos EUA. O Tribunal Especial Iraquiano, criado há seis meses, prevê julgar Saddam pelas atrocidades cometidas durante os 23 em que o ditador esteve no poder, entre elas a morte de cerca de 300 mil pessoas.