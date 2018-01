CUT lança campanha de solidariedade ao povo palestino Uma campanha de solidariedade ao povo palestino foi aberta hoje no Rio, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT-RJ), com o objetivo de arrecadar dinheiro e remédios para as vítimas do conflito com Israel. O lançamento foi na sede da central, com a presença do militante do MST Mário Lill, que esteve preso no quartel-general da Autoridade Palestina durante 23 dias, em abril, e do deputado federal Milton Temmer (PT-RJ), que também esteve no Oriente Médio. "Num primeiro momento, não queremos doações em dinheiro, só vender camisetas e arrecadar remédios que serão enviados ao Oriente Médio", disse Ronaldo Moreno, do MST. "Já estamos em contato com a embaixada da Palestina em Brasília para ver qual a melhor forma de fazer chegar esses recursos aos necessitados e onde eles são mais urgentes." Mário Lill será peça fundamental nessa campanha, pois é um dos poucos brasileiros que esteve no centro do conflito. Ele disse que sua viagem a Israel e à Palestina tinha um cunho mais técnico do que político, mas foi pego pelos acontecimentos. "O MST mantém contato com camponeses palestinos e israelenses porque eles têm muito a nos ensinar a respeito de agricultura", disse. "Nossa intenção era nos encontrarmos com eles, mas quando começou o ataque ao quartel da Autoridade Palestina, junto com outros estrangeiros, decidimos ficar lá para evitar que o quartel fosse invadido e que Yasser Arafat fosse morto." Depois de entrar no quartel, o militante ficou 23 dias impedido de sair e disse que viveu momentos de grande tensão. "Nunca pensei em presenciar uma guerra e acho que não esquecerei jamais", disse. "Arafat estava com centenas de soldados e um grupo de 53 estrangeiros dentro do quartel, em situação precária, ouvindo más notícias pelo rádio e sob constante ameaça do Exército israelense. Houve, efetivamente, dois ataques quando estivemos lá e dois soldados feridos foram retirados pela Cruz Vermelha, mas mortos posteriormente por soldados de Israel." Lill ressalta que ficou patente que tanto o povo israelense quanto o palestino são vítimas do conflito e dos dois lados há gente lutando pela paz e mesmo presa por não concordar com o conflito. "O MST nunca parou para pensar no Oriente Médio, mas somos, por princípio, a favor da solução pacífica de todos os conflitos", disse. "O único problema é sem uma mudança radical, é difícil que a situação atual evolua para a paz."