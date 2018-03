CVC e Swiss querem seguradora do Royal Bank of Scotland O fundo de private equity CVC Capital Partners Ltd. juntou-se à maior seguradora do mundo, a Swiss Reinsurance Co., para fazer uma oferta pelo controle do braço de seguros do Royal Bank of Scotland Group Plc, informou o Sunday Times neste domingo, sem citar as fontes. A oferta pela unidade de seguros do RBS seria de 6 bilhões de libras esterlinas. Segundo o Sunday Times, o CVC e a Swiss Re estão em negociações avançadas e deverão fechar o acordo entre quatro e seis semanas. O jornal também informou que um terceiro parceiro poderá se juntar à Swiss Re e ao CVC para comprar o braço de seguros do RBS. CVC, Swiss Re e Royal Bank of Scotland não puderam ser contactados, neste domingo, para comentar a transação.