Da esperança à tímida reação na economia Barack Hussein Obama, o primeiro presidente negro da história dos EUA, tenta se reeleger após quatro anos difíceis. Eleito com a promessa de mudança, Obama herdou um país profundamente afetado pela crise financeira de 2008. A indústria automobilística estava em colapso. Wall Street, em frangalhos. No apagar das luzes do governo de George W. Bush, o Congresso aprovou um pacote de resgate do mercado financeiro no valor de US$ 700 bilhões. Pouco após assumir a presidência, Obama propôs um novo pacote, de US$ 787 bilhões, para recuperar a economia americana. A medida foi aprovada pelo Congresso em fevereiro.