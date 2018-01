Dados privados do diretor da CIA à venda na internet Quase tudo está à venda na internet - inclusive os números dos documentos particulares de autoridades como o diretor da CIA, George Tenet, e do procurador-geral dos EUA, John Ashcroft, informa um grupo de defesa dos direitos do consumidor. A Fundação pelos Direitos do Consumidor do Contribuinte, baseada na Califórnia, disse que por US$ 26 cada conseguiu comprar os endereços residenciais e número de Seguridade Social de Ashcroft, Tenet e outras altas autoridades da administração Bush. O fato seria um exemplo da necessidade de maior proteção para as informações particulares dos cidadãos. A Fundação se mostra preocupada com um projeto de emenda à Lei de Aviso de Crédito. Embora concorde com as metas do projeto, que pretende dificultar crimes de roubo de identidade, o diretor-executivo do grupo, Jamie Court, critica o lobby de bancos e seguradoras contra regras mais rígidas de proteção à privacidade e para o compartilhamento de cadastros.