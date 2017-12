Dados sobre "terrorismo" estavam errados, admite EUA O relatório anual do Departamento de Estado dos EUA sobre "terrorismo" no mundo indicou erroneamente o declínio das atividades extremistas, admitiu nesta quinta-feira a chancelaria americana. Ao invés de cair, tanto o número de incidentes quanto a quantidade de vítimas aumentaram acentuadamente em comparação com os dados do ano anterior, disse o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, sem entrar em detalhes. Funcionários do governo americano chegaram a utilizar os dados anunciados em abril como evidências do suposto sucesso da luta armada do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, contra o "terrorismo". O secretário de Estado disse nesta quinta-feira que os erros resultaram de "novos procedimentos" de coleta de dados. "Posso assegurar a vocês que isso não representa nada além de querermos fornecer as informações mais honestas e acuradas às quais tivemos acesso", comentou. Richard Boucher, porta-voz da chancelaria americana, disse que o Departamento de Estado "tinha dados errados que não foram suficientemente checados". O subsecretário de Estado Richard Armitage, que na época da divulgação dos dados errados comemorou o relatório como uma evidência de que os EUA estariam vencendo a guerra na qual se engajaram, recusou-se hoje a comentar o assunto.