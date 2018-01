Daily Mirror contrata Peter Arnett O jornal britânico "Daily Mirror" circula hoje com uma chamada referindo-se à contratação do correspondente Peter Arnett menos de 24 horas após ele ter sido demitido da NBC e National Geographic, em razão da controvérsia causada por uma entrevista sua à TV iraquiana. "Demitido por contar a verdade...contratado pelo Daily Mirror para continuar revelando-a", diz a chamada. Na entrevista à TV iraquiana, Arnett declarou que o plano inicial de ataque dos EUA fracassou e que os estrategistas militares estavam procurando estruturar um novo plano. No site do Daily Mirror www.mirror.co.uk é possível visualizar a primeira página.