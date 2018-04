Dalai-lama comemora 50º aniversário de exílio em Dharamsala

NOVA DÉLHI - O líder espiritual tibetano dalai-lama comemorou nesta sexta-feira, 30, com cerca de 3 mil pessoas o 50º aniversário de sua chegada à cidade de Dharamsala, na região do Himalaia indiano, onde se exilou quando deixou a China.

Um porta-voz das autoridades tibetanas exiladas, Thubten Samphel, explicou por telefone que foi organizada uma cerimônia para a qual foi convidado Prem Khumar Dhumal, chefe do governo do Estado de Himachal Pradesh, onde fica a cidade.

Ante a multidão, o dalai-lama expressou sua gratidão pela população indiana que o acolheu, enquanto o governador destacou que o líder espiritual consegui colocar Dharamsala no mapa e atraiu benefícios para a economia local, segundo o porta-voz.

As celebrações devem continuar até o sábado com mais discursos do dalai-lama. Os eventos foram organizados pelo governo tibetano no exílio, que tem sua sede a poucos quilômetros da residência do líder, que logo completará 75 anos.

O dalai-lama escapou do Tibete em 1959 depois de uma revolta fracassada contra a China, e em 1960 acabou por se estabelecer em Dharamsala, local nos pés do Himalaia que se transformou em um ponto de referência para os seguidores do budismo.

O atual dalai-lama, Tenzin Gyatso, tem enfrentado problemas de saúde nos últimos anos, o que tem provocado alterações em sua agenda oficial. Apesar disso, o líder continua se reunindo com mandatários, ministrando seminários e disseminando a prática budista.