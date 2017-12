Dalai-lama condena conversão forçada O dalai-lama uniu-se nesta quinta-feira a líderes do movimento nacionalista hindu em sua condenação à conversão forçada, tocando em uma das maiores controvérsias religiosas do Sul da Ásia. "Seja hindu, muçulmano ou cristão, seja quem for que seja forçado a se converter, isso é errado", disse o exilado líder budista depois de um encontro com religiosos hindus e membros de um grupo influente que deseja ver a Índia como um país estritamente hindu. Líderes do Conselho Mundial Hindu, com o qual o partido do primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, tem ligação, convidaram o dalai-lama para discutir a questão da conversão em virtude do Kumbh Mela, um festival hindu que ocorre às margens do Rio Ganges. O dalai-lama participou do encontro antes de se reunir com importantes religiosos hindus em uma cerimônia de orações dedicadas ao rio, onde milhões de peregrinos hindus participam do festival. Depois do encontro, o dalai-lama e outros líderes assinaram um comunicado conjunto afirmando: "Nós nos opomos à conversão induzida por qualquer religião que se utilize de meios de sedução". Membros do Conselho vêm criticando veementemente os islâmicos (a principal minoria indiana) e os cristãos e exigindo que o governo proíba o trabalho dos missionários e obrigue cristãos e muçulmanos a adorarem os deuses hindus. Durante sua rápida passagem pelo festival, o dalai-lama prestou homenagem ao rio, mas negou-se a se banhar em suas águas. "Estou muito feliz por estar aqui. Minha primeira peregrinação ao Kumbh foi em 1966", disse ele a jornalistas. Perguntado se não se uniria aos devotos, o dalai-lama respondeu: "Acho que não. A água está muito gelada". Aproveitando uma convergência planetária do Sol e da Lua - um fenômeno que, segundo o calendário religioso hindu, só se repetirá daqui a 144 anos -, cerca de 30 milhões de peregrinos se banharam nesta quarta-feira no rio para marcar o ápice do festival Kumbh Mela, a maior festa religiosa do mundo. O festival teve início em 9 de janeiro e dura 43 dias.