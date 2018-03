Dalai-lama convoca encontro de líderes tibetanos no exílio

Redação com AP

O líder budista dalai-lama pediu nesta terça-feira, 28, um encontro de exilados tibetanos para discutir o futuro de sua luta pela independência da China. O encontro acontecerá em meados de novembro, deve durar cinco dias e reunirá todos os grupos de exilados. A reunião foi marcada depois do dalai-lama dizer a tibetanos no sábado que desistiu de convencer o governo de Pequim a permitir uma maior autonomia do Tibete. O líder religioso perguntou à população como avançar o diálogo. O dalai-lama vive exilado na Índia desde 1959, quando o governo comunista chinês invadiu e anexou o Tibete. Em março, Pequim lançou uma ofensiva na província após protestos pela independência da região.