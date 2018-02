Dalai-lama deve ter recepção discreta na Casa Branca

A recepção está marcada para começar por volta das 14 horas e deve ocorrer a portas fechadas. As autoridades de Pequim devem observar vários itens relacionados ao encontro, como sua duração, a presença ou não da primeira-dama, se haverá um comunicado à imprensa ou declarações na entrevista coletiva diária da Casa Branca.

O governo chinês pressionou Obama para que não se encontrasse com o dalai-lama, afirmando que isso seria uma intromissão nos assuntos internos do país asiático. A Casa Branca afirma que o encontro do presidente é com um respeitado líder espiritual, rechaçando que se trate de intromissão política. Tanto Obama quanto o dalai-lama já receberam o prêmio Nobel da Paz.