Dalai Lama diz que o tempo está ao lado do Tibet O Dalai Lama disse hoje que se a China deseja desempenhar um papel de importância mundial, deveria converter-se numa democracia e deixar o Tibet livre. "É a oportunidade para o Tibet", disse o líder tibetano exilado, no segundo dia de sua visita a este país. O Dalai Lama realiza uma visita de quatro dias à Croácia, mas não será recebido pelo governo, para evitar problemas com a China. Apesar de ter assinalado que não vislumbra a possibilidade de voltar ao Tibet, ele disse: "O tempo está ao lado do Tibet". O Dalai Lama, considerado por seus seguidores como o chefe de Estado e líder espiritual do Tibet, abandonou a região montanhosa em 1959, Depois de fracassar a tentativa de rebelião contra o regime comunista chinês. Ele vive exilado na Índia e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989. A China controla a região com mãos de ferro desde que suas tropas a invadiram em 1950.