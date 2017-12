Dalai Lama pede calma aos EUA e China Os Estados Unidos e a China deveriam "esfriar os ânimos" e resolver as pendências a respeito da intercepção de um avião espião norte-americano pela China, disse hoje o Dalai Lama durante uma conferência em Taiwan. O líder espiritual tibetano evitou tomar partido e disse apenas que "grandes nações, como China e Estados Unidos, às vezes cometem erros." O mestre budista, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, disse que a colisão ocorrida no último dia 1º, entre uma aeronave espiã dos EUA e um jato chinês, foi causada por "chauvinismo" e "confiança excessiva".