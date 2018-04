Dalai-lama pede que China liberte vencedor do Nobel O dalai-lama, líder espiritual tibetano, pediu à China que liberte o dissidente preso Liu Xiaobo, anunciado hoje como vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O dalai-lama afirmou que, com o prêmio, a comunidade internacional reconhece as vozes dentro da China clamando por uma reforma política. O líder espiritual, que vive exilado na Índia, pediu também ao governo chinês que liberte outros "encarcerados por exercer sua liberdade de expressão".