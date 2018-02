Dalai Lama pede que tibetanos não celebrem ano chinês

"Os tibetanos estão apenas cumprindo as cerimônias religiosas, e não celebrando o ano novo", declarou o Dalai Lama a milhares de tibetanos no exílio, que o saudavam no templo Tsuglakhang, em Dharmsala, Índia.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve se encontrar com o Dalai Lama em Washington na quinta-feira. A China alertou Washington para que cancele a reunião e disse que a agenda poderia prejudicar as relações com os Estados Unidos. A China acusa o Dalai Lama de separatismo, o que ele nega. O líder budista tem vivido no Norte da Índia, desde que fugiu do Tibete há 50 anos, quando tropas chinesas o invadiram. As informações são da Associated Press.