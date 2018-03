Dalai lama recebe alta de hospital na Índia

O líder espiritual tibetano e Prêmio Nobel da Paz, o dalai lama, recebeu hoje alta médica em um hospital de Nova Délhi após ser operado de cálculos biliares, informou à Agência Efe um porta-voz de seu escritório. "Estou muito contente com o tratamento recebido e tive uma estadia agradável aqui", disse o líder, de 73 anos, ao sair do hospital Gangaram da capital indiana em declarações recolhidas pela agência indiana "PTI". Mais de 100 pessoas se reuniram na porta do hospital para presenciar a saída do Dalai Lama. "Já está recuperado, mas ficará na capital alguns dias mais", declarou à Agência Efe seu porta-voz Tenzin Taklha. O Dalai Lama foi internado no dia 9 de outubro no hospital, para se submeter a uma operação cirúrgica na manhã seguinte para extirpar-lhe cálculos biliares. "Extirpamos vários cálculos. Agora já está absolutamente pronto para retornar para casa", declarou à "PTI" o doutor Pradeep Chaubey. "É uma pessoa jovial que sempre sorri e não ficou tenso nem antes nem depois da operação", acrescentou.