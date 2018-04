Damasco acusa governistas libaneses de fraude Jornais sírios acusaram a coalizão libanesa 14 de Março, vencedora das eleições, de ter comprado votos, acrescentando que a ação coloca sob suspeita o resultado da votação. "A 14 de Março abriu caminho para uma fraude em larga escala na eleição", escreveu o diário "Al-Baath", ligado ao partido governista sírio. O "Al-Watan"publicou artigo alegando que "o dinheiro teve um papel decisivo no resultado, pois a coalizão governista alocou um imenso orçamento para comprar votos e trazer expatriados para votar". Nos dias anteriores à votação, milhares de libaneses que vivem em outros países voltaram ao Líbano para a eleição. Alguns admitiram ter recebido passagens da 14 de Março ou dos opositores, ligados ao Hezbollah. Observadores internacionais afirmaram que não houve fraude no processo eleitoral libanês. O presidente dos EUA, Barack Obama, elogiou a eleição e o "compromisso com a democracia".