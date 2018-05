Damasco pede apoio do Brasil para vaga na ONU

O governo sírio pediu o voto do Itamaraty para que faça parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A eleição ocorre no dia 20 e Damasco, apesar da repressão aos opositores, insiste em fazer parte do órgão máximo responsável por questões de direitos humanos.

Segundo diplomatas sírios confirmaram ao Estado, Damasco acredita que o voto brasileiro pode influenciar outros governos da região. O país será um dos quatro candidatos do grupo asiático para os quatro assentos vagos na ONU. Na prática, a Síria não concorre com outro país. Mas precisará garantir 50% dos votos dos 192 membros. Os EUA são contra a aprovação.

Nos últimos meses, o governo de Dilma Rousseff indicou que adotaria uma nova atitude em relação aos direitos humanos. Reverteu seu voto em relação ao Irã e votou favoravelmente à expulsão do governo líbio, de Muamar Kadafi, do Conselho de Direitos Humanos da ONU.