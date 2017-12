Damien nasce às 6h do dia 6 de junho de 2006 na Inglaterra Um bebê inglês nasceu às seis horas, do sexto dia, do sexto mês, do sexto ano (2006) e ainda por cima recebeu o nome de Damien, como no filme A Profecia. Segundo informa a imprensa desta quarta-feira, Damien Cooper nasceu na terça-feira (6/6/6) num hospital de Bristol, oeste da Inglaterra. Seu nascimento parece com o mostrado no filme de 1976, com Gregory Peck e o pequeno Harvey Stephens como "Damien". Além disso, o bebê nascido em Bristol pesou seis libras e seis onças (cerca de 2,89 quilos). A mãe, Suzanne Cooper, fã de filmes de terror e professora, ficou empolgada com os sinais macabros que marcaram o nascimento de seu filho. "Estamos muito felizes com o bebê, porque A Profecia é um dos meus filmes favoritos e eu queria mesmo dar à luz no dia 6", explicou. Cooper se encarregou de negar qualquer problema com o menino. "Não tem nada a ver com Damien, de A Profecia. É um bebê perfeito", afirmou.