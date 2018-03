Danúbio provoca enchentes em Sérvia, Romênia e Bulgária A enchente do Rio Danúbio inundou centenas de lares na Sérvia e na Bulgária, além de ameaçar a produção de uma das maiores usinas de energia dos Bálcãs, nesta sexta-feira, 14. A hidrelétrica de Djerdap, localizada no Danúbio no leste da Sérvia, poderia ser parcialmente desligada se o rio passar do nível da represa, informou a televisão estatal sérvia. A produção de energia já está nos níveis mais baixos por causa da enchente. Inundado pelo derretimento da neve e por chuvas intensas, o Danúbio chegou a alturas recordes na Sérvia, Romênia e Bulgária, nos últimas dias, ameaçando cidades, vilas e fazendas.