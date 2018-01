David Blaine mergulha em tanque de água em NY Como anunciou há poucos dias, o mágico David Blaine mergulhou hoje em um tanque de água no qual pretende ficar uma semana, proeza com a qual também tentará bater o recorde mundial de imersão sem respiração. No último dia do desafio, o ilusionista imitará o grande Houdini, já que tentará se livrar de uma corrente de 70 quilos de peso para depois prender a respiração debaixo d´água durante mais de 8 minutos e 32 segundos. Segundo declarou Blaine em entrevista coletiva antes de mergulhar no tanque, desde pequeno ele era "obcecado" por Houdini. "Não penso na morte, embora esteja preparado para ela", disse. Esta semana, o mágico será vigiado pelo médico Murat Gunel, que avaliará o estado de saúde de Blaine antes de ele iniciar a prova final. "Acho que ficar acorrentado durante as últimas 24 horas do desafio é uma loucura. Já é bastante difícil bater o recorde de apnéia estática", disse Gunel. O tanque de água foi instalado no meio da praça do Lincoln Center, à vista do público.