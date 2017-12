David Cameron renuncia a cargo no Parlamento

LONDRES - O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que deixou o comando do governo em junho ao ser derrotado no referendo sobre a permanência na União Europeia, anunciou nesta segunda-feira, 12, que também deixará o assento de deputado pela circunscrição de Witney, no sul da Inglaterra, seu último cargo político.

“Na minha opinião, as circunstâncias de minha renúncia como primeiro-ministro e a realidade da política moderna tornam muito difícil continuar sem me converter em uma distração”, disse Cameron em um comunicado.

O ex-premiê defendia a permanência do Reino Unido no bloco europeu. “Apoio plenamente Theresa May (sua sucessora como premiê) e tenho toda a confiança de que o Reino Unido brilhará sob a sua liderança”, afirmou o político de 49 anos, que disse não saber a que se dedicará a partir de agora.

“Terei de começar a construir uma vida fora de Westminster”, explicou em uma entrevista à emissora ITV. Quando perguntado sobre como seria lembrado, Cameron disse: “Por ter honrado meu compromisso de realizar o referendo, uma promessa que muitos acreditavam que não manteria”.

Sob seu mandato, o Reino Unido legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e se recuperou economicamente da crise, mas muitos não o perdoam por ter convocado o referendo, a segunda grande consulta de seu mandato, após a da independência da Escócia. Cameron venceu duas eleições legislativas, em 2010 e 2015, mas renunciou no ano do início de seu segundo mandato. / AFP