David Irving chega a Londres depois de negar Holocausto O historiador britânico David Irving, condenado em fevereiro a três anos de prisão na Áustria por questionar o Holocausto, chegou nesta quinta-feira ao Reino Unido, após ter ganho liberdade condicional na quarta-feira. O polêmico acadêmico chegou ao aeroporto londrino de Heathrow, com várias horas de atraso devido ao denso nevoeiro que afeta a Grã-Bretanha. Em declarações à imprensa após a aterrissagem, Irving disse que já não tinha necessidade "de mostrar remorso" por suas opiniões, e reconheceu que durante o julgamento se viu "obrigado" a fazê-lo. Irving, de 68 anos, foi libertado na quarta-feira, após uma decisão do Tribunal de Apelações de Viena, que transformou dois terços da pena que lhe havia sido imposta em liberdade condicional. O juiz justificou sua decisão alegando que já se passaram cerca de duas décadas desde que Irving questionou publicamente o Holocausto, e que ele vem mantendo desde então uma "conduta irrepreensível". Além disso, ressaltou que o condenado, que havia sido considerado pela acusação como "ícone do radicalismo direitista", abandonaria a Áustria em seguida. Irving antecipou na noite desta quinta-feira que, embora não sinta nenhum desejo de retornar a esse país, pensa em apelar contra a decisão judicial que o impede de voltar à Áustria. O historiador foi preso em novembro de 2005, quando chegou à Áustria para dar uma conferência a convite de associações estudantis da extrema direita.