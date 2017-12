Davis é destituído na Califórnia; Schwarzenegger venceu boca-de-urna Foi encerrada, no início da madrugada desta quarta-feira, a eleição de ?recall? para o governo da Califórnia, nos EUA. Os eleitores responderam a duas perguntas: se queriam ou não destituir o governador Gray Davis e quem deveria substituí-lo. Na primeira pergunta, 72% votaram um categórico ?sim?, segundo pesquisa de boca-de-urna da rede de tevê CNN. Uma lista de 135 candidatos se apresentou para substituir Davis, incluindo o vice-governador Cruz Bustamante, o senador republicano Tom McClintock e o candidato do Partido Verde Peter Camejo. Mas o nome que lidera a corrida para o governo é o de Arnold Schwarzenegger. Apesar das acusações de assédio sexual, na reta final da campanha, a pesquisa da CNN aponta que ele teve 42% dos votos. Davis é o primeiro governador da Califórnia a ser destituído do cargo - e o segundo do país. Reeleito em novembro do ano passado com 50% dos votos, ele foi vítima de uma onda de descontentamento da população da Califórnia. O estado vem sofrendo uma grave crise financeira. A maioria dos eleitores parece ter apostado na inexperiência política do exterminador para solucionar o problema.