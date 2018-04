De Guindos: Acordo mostra forte defesa do euro

De Guindos destacou que os problemas da Espanha, que foram refletidos em uma forte queda do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre do ano passado, são de uma magnitude completamente diferente na comparação com a da Grécia. "A Espanha é capaz de se financiar no mercado com condições infinitamente melhores" que as da Grécia, declarou o ministro.

Em uma entrevista separada, a ministra das Finanças da Dinamarca, Margrethe Vestager, classificou o acordo sobre o novo pacote de socorro da Grécia como "muito difícil". "O pacote de ajuda é "um equilíbrio entre solidariedade e disciplina", afirmou Vestager, a caminho da reunião dos ministros das Finanças da UE. As informações são Dow Jones.