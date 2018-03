De la Rúa depõe sobre violências ocorridas em dezembro O ex-presidente argentino Fernando de la Rúa iniciou hoje seu depoimento à juiza Maria Servini na causa que investiga sua responsabilidade sobre a repressão ocorrida no dia 20 de dezembro do ano passado, data de sua renúncia. É a primeira vez que o ex-presidente se mostra publicamente, após renunciar à presidência. Houve uma forte mobilização do esquema de segurança para evitar que De la Rúa seja atacado por manifestantes.