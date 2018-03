De la Rúa encontrará Fox em congresso na Espanha O porta-voz da Presidência, Juan Pablo Baylac, justificou hoje a viagem do presidente Fernando de la Rúa à Espanha, um dia depois das eleições, onde participará do segundo Congresso Internacional da Língua Espanhola, que será realizado amanhã, na cidade de Valladolid. Baylac informou que o presidente se encontrará com o presidente do México, Vicente Fox, para tratar de assuntos "importantes para a integração" e que após o congresso, De la Rúa seguirá para Madri, onde se reunirá com empresários. O porta-voz ressaltou que a Espanha é o segundo país que investe na Argentina e que o encontro visa atrair mais investimentos. Disse ainda que o presidente pretende transmitir uma mensagem de que a Argentina é um "país seguro para os investimentos". Juan Pablo Baylac afirmou também que não há data ou hora marcada para o anúncio da reforma ministerial.