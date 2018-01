De la Rúa se reúne com Alfonsín e Chacho Álvarez O presidente da Argentina, Fernando de la Rúa, se reúne neste momento em sua residência, no bairro de Olivos, com o ex-presidente da Argentina Raúl Alfonsín e o ex-vice-presidente Carlos "Chacho" Álvarez, membro da aliança entre a União Cívica Radical e a Frepaso, que levou De La Rúa ao poder. Chacho renunciou ao cargo devido ao escândalo dos subornos no Senado.