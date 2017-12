De La Rúa sofreu angioplastia e passa bem O ministro de Saúde da Argentina, Hector Lombardo, informou hoje que o presidente Fernando De la Rúa foi submetido a uma angioplastia com total êxito e resultados satisfatórios. De la Rúa havia apresentado uma lesão obstrutiva da artéria coronária direita, detectada em exames de rotina feitos no início da tarde desta sexta-feira. Segundo o ministro, o problema não causa nenhuma complicação cardíaca. Lombardo garante que o estado de saúde do presidente é perfeitamente normal.