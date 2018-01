De luto, espanhóis elegem novo governo Os espanhóis dirigiram-se às urnas para votar nas eleições gerais deste domingo marcados por um sentimento de luto. O favoritismo do candidato da situação, Mariano Rajoy, bastante claro até a semana passada, foi, contudo, abalado pelos atentados da última quinta-feira e pela declaração atribuída à organização terrorista Al-Qaeda de que os ataques seriam uma espécie de retaliação pelo apoio que o governo do primeiro-ministro José María Aznar prestou aos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque. Antes dos ataques, as pesquisas de opinião apontavam uma vantagem de cerca de 3 a 5 pontos percentuais para o conservador Partido Popular, de Rajoy e Aznar, na corrida pelas 350 cadeiras da Câmara dos Deputados. Na atual legislatura, o PP detêm 183 cadeiras. Mas a prisão de três marroquinos e dois indianos, suspeitos de envolvimento nos atentados, e a divulgação de uma fita de vídeo (na qual a Al-Qaeda assumiria a autoria dos ataques) poucas horas antes da abertura das zonas eleitorais pode contrariar drasticamente estas previsões. A questão é que a grande maioria da população espanhola, incluindo o principal candidato da oposição, José Luiz Rodriguez Zapatero, havia se posicionado contrariamente ao apoio prestado pelo governo de Aznar ao plano de invasão do Iraque pelas tropas do presidente norte-americano George W. Bush. Aznar chegou mesmo a enviar cerca de 1,3 mil homens para as forças de ocupação do país árabe. O governo, inicialmente, havia tentado responsabilizar o grupo separatista basco ETA pelos atos de terror. Indagado sobre os efeitos dos ataques terroristas em uma mudança das intenções de voto, Mariano Rajoy respondeu: ?não sei dizer. Espero que não tenham efeito algum?.