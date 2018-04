De olho em eleição de 2012, Palin e Obama caçam votos A aproximação das eleições legislativas do dia 2, nos Estados Unidos, mobilizou os principais interessados na corrida presidencial de 2012 para o corpo a corpo com o eleitorado e busca por doações. Ao trabalho de campo do presidente Barack Obama somou-se o carismático ex-presidente democrata Bill Clinton. O esforço da republicana Sarah Palin, diva do ultraconservador Tea Party, e de setores menos radicais do partido tem sido recompensado por milhões de dólares doados neste final de campanha.