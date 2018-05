De olho na eleição, Obama troca seu chefe de gabinete Após ficar menos de um ano no cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, Bill Daley deixou ontem seu posto e será substituído pelo atual diretor de Orçamento da Presidência, Jack Lew. De acordo com analistas, a mudança faz parte da estratégia de campanha do presidente Barack Obama. Daley era malvisto pela ala mais à esquerda do Partido Democrata. Lew, por outro lado, é tido como mais próximo da comunidade empresarial e fez carreira no gabinete do governo de Bill Clinton. Ele foi ainda um dos principais negociadores com congressistas republicanos para aprovar o aumento do teto da dívida americana, há seis meses. Daley havia assumido a chefia do gabinete em 2011, no lugar de Rahm Emanuel, amigo íntimo de Obama, que foi eleito prefeito de Chicago. / AP