Dean ameaça renunciar se perder em Wisconsin O ex-governador do Estado americano de Vermont e, até algumas semanas atrás, favorito na corrida pela vaga do Partido Democrata na eleição presidencial deste ano, Howard Dean, disse a seus correligionários que desistirá de disputar a indicação se não vencer a primária do Estado de Wisconsin. ?Tudo pelo que vocês trabalharam nestes meses estará em jogo em um único dia, em um único Estado?, declarou.