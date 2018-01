Dean lidera com folga em Nova York Howard Dean supera com uma margem de 2 por 1 seus principais rivais na disputa pela candidatura presidencial do Partido Democrata no Estado de Nova York, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Opinião Pública do Colégio Marista. De acordo com a sondagem, 26% dos delegados democratas de Nova York estão dispostos a votar em Dean, enquanto que 12% citaram o nome do senador Joe Lieberman e 10% preferiram o general da reserva Wesley Clark. Nenhum dos outros concorrentes conseguiu dois dígitos na pesquisa e 26% dos entrevistados indicaram que ainda não se haviam decidido. A sondagem tem uma margem de erro de 4,5 pontos porcentuais. Entre os eleitores em geral de Nova York, 34% afirmaram que votarão em George W. Bush, enquanto 36% votarão contra o presidente nas eleições de novembro.